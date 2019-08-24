В Байонне полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Полиция во французской Байонне четыре раза применила водомёты против участников шествия противников саммита "большой семёрки", который проходит в соседнем Биаррице, передаёт корреспондент РИА Новости, сообщает Trend.

Шествие, в котором принимают участие несколько сотен человек, началось в Байонне около двух часов назад. Оно проходит в районе - своеобразном треугольнике, с двух сторон ограниченном реками. Мосты через них стражи порядка заранее перекрыли, ограничив, таким образом, дорогу протестующим.

Сперва протестующие под стук барабанов ходили по улицам города, выкрикивая оскорбительные для полицейских лозунги. Затем они подошли к одному из мостов и уже там радикально настроенная молодёжь стала провоцировать стражей порядка.

В результате полицейские окатили людей из водомёта, а после выстрелили в толпу шашками со слезоточивым газом.

В настоящее время толпа снова двинулась в путь, повторяя уже пройденный маршрут.

В субботу в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит "большой семёрки". Обеспечивать безопасность мероприятия в регион прибыли более 13 тысяч полицейских и жандармов.

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