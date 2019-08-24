Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве

Около 500 тысяч москвичей и гостей столицы отметили 350-летие российского флага на площадках празднования в Москве, сообщается на официальном портале правительства города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Около полумиллиона человек приняли участие в праздновании 350-летия государственного флага России, которое состоялось на улицах и площадях города, а также в скверах и парках", - говорится в сообщении.

Основные площадки расположились на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", в Екатерининском парке и в саду "Эрмитаж". Там прошли концерты, флешмобы, квесты и представления.

Праздничные мероприятия продолжатся в воскресенье. В парке Олимпийской деревни состоится мастер-класс по росписи керамики и пряников в цветах российского триколора, а в парке Фили - по изготовлению сувенирных флажков. Кроме того, горожан в парке "Митино" ожидает музыкальный концерт "Летний карнавал", а в парке Победы - выступления Дениса Майданова, Владимира Девятова и Алексея Хворостяна.

День российского флага отмечается 22 августа по всей стране с 1994 года. Ранее на официальной портале правительства Москвы сообщалось, что праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней, с 22 по 25 августа.

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