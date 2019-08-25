Оператор задержанного Ираном британского танкера просил Путина о помощи

25 августа 2019 05:55 (UTC+04:00)

Шведская компания Stena Bulk LLC направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в освобождении британского танкера Stena Impero, задержанного в Иране, передает Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора компании Эрика Ханелла, передает Trend со ссылок на РИА Новости.

По его словам, аналогичное письмо было направлено премьер-министру Индии Нарендре Моди, однако ни на одно из посланий Stena Bulk LLC не получила ответа. Среди членов экипажа танкера есть граждане России и Индии, напоминает Bloomberg.

Ханелл заявил, что со сдержанным оптимизмом смотрит на сообщения о том, что Stena Impero может быть освобожден уже в ближайшие дни. При этом он отметил, что напрямую компанию-оператора о возможном освобождении танкера не информировали.

19 июля иранский Корпус Стражей Исламской революции сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди членов экипажа Stena Impero трое россиян.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования столкновения танкера с рыболовецким судном.

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