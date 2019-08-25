Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7 в Биаррице, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обед с (президентом Франции) Эммануэлем (Макроном) был нашей лучшей встречей. Аналогично очень хорошо прошла и встреча с мировыми лидерами. Есть прогресс!" - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в администрации президента Франции сообщило, что он и его Трамп нашли "точки соприкосновения" по позициям касательно иранской ядерной сделки, международной торговли и другим вопросам.

В субботу в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит "большой семёрки".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.