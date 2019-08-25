Макрон заявил о готовности стран G7 помочь в тушении пожаров в Амазонии

У лидеров стран G7 есть согласие оказать помощь странам Амазонии в связи с лесными пожарами, конкретные меры поддержки дорабатываются, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Есть настоящее согласие в том, чтобы сказать, что мы все согласны, как можно быстрее помочь странам, которые затронуты пожарами. Их несколько… Сейчас нашими командами ведутся контакты со странами Амазонии, чтобы мы могли доработать конкретные обязательства потехническим и финансовым ресурсам", - сказал Макрон журналистам в Биаррице, где проходит саммит "большой семерки".

Президент отметил, что Франция входит в число девяти стран Амазонии, упомянув заморский департамент - Французскую Гвиану. Он также затронул тему борьбы с уничтожением лесов.

"Сейчас мы работаем над механизмом международных действий, чтобы помочь в наиболее эффективной манере этим странам (Амазонии - ред.), но совместно с ними", - добавил Макрон.

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. В текущем году в Бразилии произошло уже более 78 тысяч лесных пожаров, это худший показатель с 2013 года. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них – в Амазонии.

Перед открытием саммита G7 в Биаррице Макрон назвал пожары в Амазонии серьезным международным кризисом и обвинил президента Бразилии Жаира Болсонару в невыполнении обязательств по климату. В ответ глава бразильского государства обвинил Макрона в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Тем не менее после критики со стороны международного сообщества власти Бразилии направили в леса на борьбу с огнем армейские подразделения.

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