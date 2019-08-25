В Альпах три человека погибли при падении самолета

Легкомоторный самолет упал и загорелся над высокогорным перевалом Симплон в швейцарских Альпах, три человека погибли, сообщается на сайте местной полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранительных органов кантона Вале, одномоторный самолет типа Piper взлетел с аэродрома около 9 часов утра и направлялся в Италию, однако потерпел крушение, после чего загорелся.

"Экстренные службы быстро прибыли на место происшествия, где констатировали гибель пилота и двух пассажиров: взрослого и ребенка", - говорится в сообщении полиции.

По факту инцидента начато расследование.

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