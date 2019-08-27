Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров

27 августа 2019 02:02 (UTC+04:00)

Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Очень больно наблюдать за тем, как пожары и разрушения опустошают тропические леса Амазонии, которые являются одной из самых важных экосистем в мире. Apple пожертвует средства, чтобы помочь сохранить биологическое разнообразие и восстановить незаменимые леса Амазонии в Латинской Америке", - написал Кук у себя в Twitter.

Ранее президент Франции заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии.

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. В текущем году в Бразилии произошло уже более 78 тысяч лесных пожаров, это худший показатель с 2013 года. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них – в Амазонии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп призвал Apple покинуть Китай
В мире 21 августа 00:04
Apple потратила более $6 млрд на свой стриминговый сервис
Другие страны 20 августа 12:58
Apple предлагает $1 млн за выявление уязвимостей в iPhone
Другие страны 9 августа 17:32
От Apple через суд потребовали стереть записи личных разговоров пользователей Siri
В мире 8 августа 04:55
Прибыль Apple упала в третьем квартале на 13% по сравнению с прошлогодними показателями
В мире 31 июля 02:17
Трамп считает, что Apple объявит о строительстве завода в Техасе
США 27 июля 04:20
Лента новостей
В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском
В мире 03:03
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
В мире 03:00
Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
В мире 02:20
Трамп заявил, что США близки к достижению соглашения по пошлинам с Евросоюзом
В мире 01:39
Болтон сообщил о предстоящих встречах с партнерами США в Киеве
В мире 01:38
Путин и Эрдоган посетят авиасалон МАКС и проведут переговоры на его полях
В мире 01:36
ГЛОНАСС перестал быть глобальным
В мире 00:47
В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
В мире 00:42
В Латакии прогремел взрыв
В мире 00:39