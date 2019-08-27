"Союз" с роботом "Федором" со второй попытки пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Есть стыковка", - сказал диктор в российском Центре управления полетами.

Стыковка произошла за несколько минут до расчетного времени. В это время МКС пролетала над Китаем.

За процессом сближения и причаливанием корабля из главного зала управления Центра управления полетами следили руководители госкорпорации "Роскосмос", в том числе ее глава Дмитрий Рогозин.

После стыковки потребуется несколько часов на выравнивание давления между кораблем и станцией и проверку герметичности сцепки. Только после этого Центр управления полетами разрешит экипажу станции открыть люк в корабль. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, а 7 сентября вернется на Землю.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить "Союзы-ФГ".

Кроме того, это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор". Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.

"Союз МС-14" должен был причалить к модулю "Поиск" 24 августа, однако на расстоянии менее ста метров из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" корабль не смог продолжить сближение с МКС, поэтому экипаж выдал команду на увод "Союза" от станции на безопасное расстояние.

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