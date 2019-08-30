Число жертв нападения на бар в Мексике выросло до 29

30 августа 2019 07:57 (UTC+04:00)

Женщина, получившая тяжелые ранения при нападении на бар в городе Коацакоалькос в мексиканском штате Веракрус, в четверг умерла в больнице. Об этом сообщил телеканал Televisa. К настоящему времени число жертв устроенной в ночь на среду атаки на увеселительное заведение увеличилось до 29, еще восемь человек остаются в больницах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Состояние некоторых пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Власти считают, что причиной нападения мог стать конфликт между наркокартелями. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор накануне пообещал, что прокуратура проведет тщательное расследование трагедии в Веракрусе.

В первой половине 2019 года жертвами насилия в Мексике стали свыше 17,6 тыс. человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года, рекордного по числу убийств. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.

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