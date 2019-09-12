В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине

12 сентября 2019 04:04 (UTC+04:00)

Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

О планах распространения суверенитета Израиля на Иорданскую долину премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил во вторник. Первые шаги Нетаньяху намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет, которые пройдут 17 сентября.

Как говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш обеспокоен планами Нетаньяху об установлении суверенитета Израиля над территориями на оккупированном Западном берегу Иордана.

"Такие шаги в случае их реализации будут представлять собой серьезное нарушение международного права. Они будут разрушительными для возможного возрождения переговоров и регионального мира", - отмечается в заявлении.

Генсек ООН по-прежнему поддерживает урегулирование между палестинцами и израильтянами на основе соответствующих резолюций всемирной организации.

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