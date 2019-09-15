У Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными

15 сентября 2019 02:46 (UTC+04:00)

Сорок шесть палестинцев в субботу получили ранения в столкновениях с израильской армией в пригороде Иерусалима аль-Эзарии, сообщила РИА представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня в аль-Эзарии 46 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией", - заявила аль-Фукаха.

По ее словам, шестилетняя девочка получила травму головы от газовой бомбы, её состояние оценивается как средней тяжести.

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