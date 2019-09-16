Около 40 человек подрались во время футбольного матча в Дагестане

16 сентября 2019 01:44 (UTC+04:00)

Потасовка между двумя футбольными командами произошла во время матча на стадионе "Труд" в Махачкале в воскресенье, в ней приняли участие около 40 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в своем аккаунте в Instagram республиканское МВД.

"На стадионе "Труд" в Махачкале произошла потасовка между двумя футбольными командами. В драке участвовало около 40 человек, - говорится в сообщении. - В отдел полиции доставлено пять человек - предполагаемые зачинщики. Один из участников потасовки госпитализирован". Там отмечается, что следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. Также сообщается, что информация об инциденте носит "предварительный характер".

В свою очередь президент Федерации футбола Дагестана Будун Будунов сообщил ТАСС, что драка на матче первенства ЮФО-СКФО по футболу среди юношеских команд 2003 года рождения между командами "УОР-Дагестан" и "Юность" (Владикавказ) началась между двумя игроками из-за словесной перепалки.

"Инцидент длился недолго, их разняли, но матч был приостановлен", - сказал Будунов.

По его словам, жалоб, претензий со стороны тренеров или игроков команд нет. "Инцидент продолжения не получил, он исчерпан. В настоящее время решается вопрос об организации новой игры между этими командами", - сообщил собеседник агентства.

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