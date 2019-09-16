Этап "Формулы-1" в Сингапуре может быть отменен из-за лесных пожаров

16 сентября 2019 05:15 (UTC+04:00)

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сингапуре может быть отменен из-за пожаров в Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Отмечается, что в районе трассы существует угроза задымления. Уровень загрязнения воздуха в настоящий момент достиг серьезной отметки.

"В том случае, если из-за смога возникнут проблемы с проведением соревнований, видимостью и здоровьем посетителей, организаторы этапа запросят мнение соответствующих организаций, прежде чем принять решение относительно мероприятия", - заявил промоутер этапа.

Гран-при Сингапура запланирован на 20-22 сентября.

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