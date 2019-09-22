ВОЗ призвала увеличить инвестиции в первичную медицинскую помощь

22 сентября 2019 08:42 (UTC+04:00)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что странам следует увеличить ежегодные капиталовложения в первичную медицинскую помощь не менее чем на 1% ВВП. Такие инвестиции позволили бы человечеству сделать значительный шаг на пути к выполнению поставленной ООН в Целях устойчивого развития (ЦУР) задачи всеобщего охвата к 2030 году населения медико-санитарными услугами. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье в Женеве докладе организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что "все страны должны немедленно направить или перенаправить дополнительные ресурсы на сумму не менее 1% ВВП в первичную медицинскую помощь". При этом международные гуманитарные организации призваны оказывать долгосрочное техническое содействие беднейшим государствам в решении этой задачи.

Как отмечают в ВОЗ, для решения к 2030 году задач ЦУР в сфере первичной медицинской помощи необходимо увеличить инвестиции в эту сферу примерно на $200 млрд в год. Кроме того, чтобы добиться к 2030 году всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами требуется еще $170 млрд ежегодно. "Эта сумма может показаться значительной, однако речь идет об увеличении расходов примерно на 5% сверх $7,5 трлн, которые уже ежегодно расходуются в мире на охрану здоровья", - говорится в докладе.

Его авторы подчеркивают, что увеличение инвестиций на $200 млрд в год в первичную медицинскую помощь позволило бы спасти к 2030 году около 60 млн жизней в странах с низкими и средними доходами на душу населения, а средняя продолжительность жизни в мире выросла бы на 3,7 года.

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