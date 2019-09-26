Кристалина Георгиева стала главой МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в среду принял решение утвердить кандидатуру Кристалины Георгиевой на пост директора-распорядителя финансовой организации. Об этом говорится в распространенном заявлении по итогам совещания совета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исполнительный совет МВФ выбрал сегодня [в среду] Кристалину Георгиеву на пост директора-распорядителя МВФ и председателя Исполнительного совета на пятилетний период с 1 октября 2019 года. Георгиева, сменившая Кристин Лагард, станет первым с момента учреждения организации в 1944 году главой МВФ из страны с формирующейся рыночной экономикой", - отмечается в документе. Родившаяся в Болгарии Георгиева была единственным кандидатом на должность руководителя фонда.

Осенью МВФ снял возрастные ограничения для директора-распорядителя организации с целью позволить ей занять этот пост. С 1951 года на должность руководителя организации не рассматриваются кандидаты старше 65 лет, в то время как Георгиевой 13 августа исполнилось 66 лет. Кроме того, согласно прежним правилам, после 70-летия руководитель МВФ должен покинуть свой пост.

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