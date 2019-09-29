В Ливии спасли более 70 нелегальных мигрантов в Средиземном море

29 сентября 2019 19:37 (UTC+04:00)

Береговая охрана Ливии спасла 71 нелегального мигранта в Средиземном море, говорится в заявлении ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального согласия в Триполи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее ливийское отделение управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что лодка, перевозившая более 50 мигрантов, перевернулась в субботу у берегов Ливии.

Ливийские ВМФ сообщили, что сигнал бедствия с надувной лодки, на борту которой находился 71 человек, поступил в субботу вечером. Спустя несколько часов патруль ВМС обнаружил в Средиземном море лодку с нелегальными мигрантами в 72 километрах к северо-западу от прибрежного города Хомс в Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.

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