Американские военные уничтожили десять боевиков в Сомали

30 сентября 2019 21:06 (UTC+04:00)

Американские военные и их партнеры в Сомали в ходе отражения атаки на военную базу уничтожили 10 боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб", сообщает Африканское командование США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб"* совершили нападение на американскую авиабазу на юге Сомали, сообщают местные СМИ. Издание Goobjoog News отмечает, что нападение было совершено на авиабазу Баледогле (Baledoglе) в регионе Нижняя Шабеллe. По информации источников, боевики въехали в лагерь на грузовиках, груженных взрывчаткой, началась перестрелка, нападение было отбито через 30 минут. "Аш-Шабаб"* уже взяла ответственность за нападение.

"В ответ на это нападение и в целях самообороны американское командование в Африке нанесло два авиаудара и применило стрелковое оружие против террористов "Аш-Шабаб". По оценкам американских сил и их партнеров, было убито десять террористов и уничтожено одно транспортное средство, участвовавшее в нападении", - говорится в сообщении командования США.

Отмечается, что американские военные и их партнеры при нападении не пострадали.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".

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