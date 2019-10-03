Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за протестов

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга, сообщает иракское информационное агентство INA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Комендантский час будет действовать до соответствующего извещения о его отмене.

Протестующие в столице Ирака пытаются прорваться в международный аэропорт, силы безопасности используют слезоточивый газ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Протесты начались во вторник, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В Багдаде ранения получили не менее 15 человек.

По данным телеканала al-Sumaria, в провинции Зи-Кар при разгоне протестующих погибли пять человек, из них один сотрудник служб безопасности, ранены 50.

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