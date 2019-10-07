Гендиректор ВОЗ объявил о созыве чрезвычайного комитета по лихорадке Эбола

7 октября 2019 21:23 (UTC+04:00)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о созыве 10 октября в Женеве заседания комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с продолжающейся более года вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ отмечают, что эксперты соберутся на свое пятое заседание 10 октября, "чтобы определить, является ли еще нынешняя вспышка чрезвычайной проблемой для общественного здравоохранения, представляющей международную озабоченность". Кроме того, на заседании предполагается пересмотреть временные рекомендации по борьбе с БВВЭ. Статус чрезвычайной международной проблемы комитет присвоил вспышке Эболы на своем предыдущем заседании 17 июля.

Как напоминает ВОЗ, в настоящее время ДРК столкнулась со второй из самых крупных эпидемий Эболы. По состоянию на 5 октября, в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву заразились 3204 человека, из них 2142 умерли. Число выздоровевших достигло 1004 человек. Остальные находятся на излечении. Летальность составляет 67%. Риск распространения Эболы в ДРК и регионе ВОЗ расценивает как очень высокий, а риск распространения за границы региона - как низкий.

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

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