НАТО ожидает, что операция Турции в Сирии будет пропорциональной

10 октября 2019 21:59 (UTC+04:00)

НАТО ожидает, что операция Турции в Сирии будет сбалансированной и пропорциональной, и что Турция постарается избежать усугубления страданий мирного населения. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Афинах, которую транслировала пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я ожидаю, что Турция проявит сдержанность, что ее действия будут сбалансированы и пропорциональны, что Анкара постарается избежать еще больших страданий мирного населения", - заявил Столтенберг. "Однако мы должны сосредоточиться на нашей ключевой задаче - победе над террористической организацией "Исламское государство". Турция является частью коалиции [под командованием США] в Сирии, НАТО является частью коалиции. Мы должны действовать вместе, чтобы победить ИГ", - сказал Столтенберг. Он призвал также "проявлять осторожность, чтобы не допустить усиления миграционных потоков в регионе".

В свою очередь премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис высказал опасения, что боевые действия Турции могут "дать время силам ИГ в регионе перегруппироваться и укрепиться".

Ранее в четверг председатель исполкома курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед заявила корреспонденту ТАСС в Брюсселе, что боевики ИГ могли сбежать из тюрьмы в сирийском городе Камышлы, которую обстреляли турецкие войска.

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