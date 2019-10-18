Япония направит войска в Ормузский пролив

18 октября 2019 10:37 (UTC+04:00)

Правительство Японии приняло решение направить подразделения Сил самообороны страны в Ормузский пролив, однако не в рамках создаваемой США коалиции, а на индивидуальной основе. Об этом в пятницу сообщила газета Asahi Shimbun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Японские СМИ ранее уже сообщали о намерении правительства направить войска в Ормузский пролив не в рамках американской коалиции. В частности, говорилось о том, что японская сторона планирует направить туда один военный корабль морских Сил самообороны страны. Официально о соответствующем решении японские власти на данный момент не объявляли.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Госдепартамент объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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