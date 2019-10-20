Вучич планирует встретиться с Путиным

20 октября 2019 00:03 (UTC+04:00)

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал визит в Россию и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 4 декабря, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Прошу вас передать привет президенту Путину. Я с радостью ожидаю нашей, мне кажется, семнадцатой встречи в Сочи 4 декабря", - заявил Вучич в ходе выступления перед СМИ вместе с российским премьером Дмитрием Медведевым.

При этом сербский лидер не уточнил тему переговоров с Путиным.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Москва предложила Баку создать центр ядерной науки и технологий
Экономика 19 октября 21:32
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Россия 19 октября 20:00
Узбекистан экспортировал стройматериалы на $115 млн
Бизнес 19 октября 14:57
Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до 12 человек (Обновлено)
Россия 19 октября 08:47
Узбекистан и Россия намерены совместно развивать масложировую отрасль
Бизнес 18 октября 17:30
Российский "Трансмашхолдинг" поставит вагоны для Бакинского метрополитена
Бизнес 18 октября 14:10
Лента новостей
Джонсон предупредил депутатов, что ЕС может отказать в продлении Brexit
Европа 00:25
В одном из вагонов поезда в Берлине произошел пожар
Европа 19 октября 23:44
Помпео назвал трусливым теракт в мечети в Афганистане
США 19 октября 23:25
Власти Ливана не будут вводить новых налогов для пополнения бюджета
Другие страны 19 октября 23:01
И.о. премьера Испании заявил, что насилие не сломит государство
Европа 19 октября 22:40
Макрон призвал Джонсона уточнить позицию по Brexit
Европа 19 октября 22:15
ЕС предоставит отсрочку по Brexit, если Джонсон направит соответствующий запрос
Европа 19 октября 21:55
Москва предложила Баку создать центр ядерной науки и технологий
Экономика 19 октября 21:32
Кубинский президент примет участие в саммите Движения неприсоединения в Азербайджане
Политика 19 октября 21:31