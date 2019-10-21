Еще не оправившуюся от тайфуна Японию ждут два новых бедствия

21 октября 2019 06:53 (UTC+04:00)

Два новых тайфуна движутся к берегам Японии, где еще не завершена ликвидация последствий наводнений и оползней, вызванных проливными дождями от предыдущего. Такие данные публикует главное японское метеорологическое управление, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Двадцатый в этом сезоне тайфун "Нэогури", как ожидается, достигнет побережья к юго-западу и югу Токио утром 22 октября.

Скорость ветра в порывах достигнет 45 метров в секунду, в центре этого мощного тайфуна давление составляет 985 гектопаскалей (739 миллиметров ртутного столба).

Еще один тайфун "Буалой", 21-й по японской классификации, тоже идет с юга и достигнет восточного побережья Японии в ночь на 26 октября. Скорость ветра в порывах в зоне действия тайфуна может достигать 50 метров в секунду, давление в центре составит 970 гектопаскалей (727 миллиметров ртутного столба).

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