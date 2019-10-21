На выставке в Абу-Даби покажут самую древнюю жемчужину

21 октября 2019 07:27 (UTC+04:00)

Самая древняя в мире "жемчужина Абу-Даби" станет одним из экспонатов выставки "Десять тысяч лет роскоши", которая пройдет в Лувре ОАЭ, сообщает Le Figaro, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Драгоценность диаметром около 2,5 мм, которой уже восемь тысяч лет, впервые будет представлена широкой публике с 30 октября по 18 февраля.

Ее нашли археологи на острове Марава в почвенном слое, возраст которого составляет от 5600 до 5800 лет до нашей эры. Жемчужина входит в коллекцию Национального музея шейха Зайда.

Лувр Абу-Даби открылся в 2017 году и считается первым в ОАЭ универсальным художественным музеем.

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