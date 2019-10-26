Семь человек пострадали в стычках между демонстрантами и солдатами на севере Ливана

26 октября 2019 20:32 (UTC+04:00)

Не менее семи человек пострадали в столкновениях, которые вспыхнули в субботу между участниками протестного движения и военнослужащими на севере Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, стычки начались после того, как ливанская армия попыталась разблокировать в районе Беддави шоссе между портом Триполи (90 км от Бейрута) и горным районом Аккар. Ранее солдаты пытались безуспешно уговорить участников уличных акций разойтись по домам. После применения гранат со слезоточивым газом военнослужащие сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Армия подключилась к усилиям по восстановлению транспортного сообщения между Бейрутом и провинциями страны после обращения к ней премьер-министра Саада Харири. Военным удалось расчистить шоссе в международный аэропорт имени Рафика Харири. Попытка солдат и жандармов возобновить движение по эстакаде Ринг, связывающей западные и восточные кварталы столицы, однако, не имела успеха. Пришедшие из центра города демонстранты вновь перекрыли по ней проезд.

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