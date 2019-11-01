Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака

1 ноября 2019 21:56 (UTC+04:00)

Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала агентству городских новостей "Москва" о пользе граната для профилактики онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Этот невероятно полезный фрукт обладает противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и антисептическим свойствами", — рассказала врач.

Она отметила, что в гранатах содержится значительное количество железа, витаминов B1, B2, B6, С, а также пантотеновой и фолиевой кислот. По ее словам, все они помогают работе нервной системы.

"Регулярное употребление граната способствует профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний. Гранат лучше употреблять в свежем виде, можно есть отдельно или добавлять в салаты, блюда из овощей, мяса и птицы", — рассказала врач.

Специалисты советуют выбирать целые чистые плоды граната без проколов, трещин и пятен на кожуре с ровно срезанной плодоножкой. Не следует есть фрукты с желтоватыми и коричневыми пятнами на коре: это может быть признаком гнили внутри них.

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