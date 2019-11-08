В Турции сообщили о дате и месте проведения саммита по Сирии

8 ноября 2019 23:03 (UTC+04:00)

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил в пятницу, что посвященный сирийскому урегулированию саммит Турция - Германия - Франция - Великобритания намечен на 3-4 декабря. Об этом сообщает телеканал CNN Turk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителям Эрдогана, встреча пройдет в Лондоне, где также будет проходить саммит НАТО.

В середине октября президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что он и лидеры трех других стран хотят встретиться с турецким лидером в Лондоне, чтобы "восстановить согласованность по вопросу того, чем является и чем должен являться НАТО", членом которого является Турция.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин 9 ноября проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Турция 22:22
Во Франции неизвестные украли вина на €500 тыс.
Европа 21:43
В Хачмазе произведен посев зерновых с повышенной урожайностью
Бизнес 17:53
Обнародованы показатели прибыли нефтехимического комплекса SOCAR в Турции
Энергетика 16:50
Армения пытается посредствам отношений с Грецией и Кипром донести голос Еревана до Европы - политолог
Политика 16:43
Правительство Германии окажет финансовую поддержку грузинским инвестиционным проектам
Финансы 16:17
Лента новостей
Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Европа 22:47
Путин 9 ноября проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Турция 22:22
Трамп предложит повысить возрастной лимит для покупки электронных сигарет
США 22:14
Пхеньян выступает за продолжение переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова
Другие страны 21:59
Во Франции неизвестные украли вина на €500 тыс.
Европа 21:43
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с землетрясением
Политика 21:34
Необычное шоу в Бакинском метро – страстное Аргентинское танго (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 21:16
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане обеспечены все фундаментальные свободы
Политика 21:12
Год без Амалии Панаховой… (ФОТО)
Культура 20:54