В Турции сообщили о дате и месте проведения саммита по Сирии

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил в пятницу, что посвященный сирийскому урегулированию саммит Турция - Германия - Франция - Великобритания намечен на 3-4 декабря. Об этом сообщает телеканал CNN Turk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителям Эрдогана, встреча пройдет в Лондоне, где также будет проходить саммит НАТО.

В середине октября президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что он и лидеры трех других стран хотят встретиться с турецким лидером в Лондоне, чтобы "восстановить согласованность по вопросу того, чем является и чем должен являться НАТО", членом которого является Турция.

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