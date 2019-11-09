Southwest Airlines может отложить возобновление эксплуатации Boeing-737 до марта

9 ноября 2019 03:38 (UTC+04:00)

Американская авиакомпания Southwest Airlines может отложить возобновление эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX вплоть до начала марта будущего года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в пятницу информационное агентство Bloomberg, авиакомпания, располагающая самым крупным флотом самолетов этого типа, распространила уведомление о том, что не включает эти самолеты в графики полетов на период вплоть до 6 марта "в связи с сохраняющейся неопределенностью по поводу того, когда будет дано разрешение на возобновление полетов Boeing 737 MAX".

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, система улучшения характеристик маневренности - прим. ТАСС). После этого многие страны по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. В США авиакомпания United Airlines ранее объявила, что не возобновит эксплуатацию самолетов этого типа вплоть до 6 января, а авиакомпания American Airlines - по крайней мере до 15 января

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Три авиакомпании США планируют демонстрационные полеты MAX для улучшения их имиджа
США 4 ноября 06:42
Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX до 14 февраля
Другие страны 17 октября 06:14
Авиарегулятор ЕС усомнился в надежности новых компьютеров в Boeing 737 MAX
Европа 9 октября 03:09
США пригласили представителей 50 стран обсудить сертификацию 737 MAX
Другие страны 18 сентября 07:00
Глава авиарегулятора США лично протестирует изменения в Boeing 737 MAX
В мире 17 сентября 03:24
Авиакомпания West jet отменила полеты на Boeing 737 MAX до 2020 года
Другие страны 5 сентября 07:41
Лента новостей
Агентство Moody's понизило прогноз по рейтингу Великобритании до "негативного"
Европа 04:55
Полиция в трех городах Боливии присоединилась к протестам против итогов выборов
Другие страны 04:32
СМИ: Моуринью может возглавить "Баварию" до 2022 года
Спорт 04:04
В Госдепе прокомментировали информацию о возможном проведении саммита АТЭС в США в январе
США 03:04
Романа Полански обвинили в изнасиловании
В мире 02:35
В США рассчитывают подписать соглашение по первому этапу переговоров с Китаем к концу года
США 02:17
В Австралии более 30 человек пострадали в результате лесных пожаров
В мире 01:54
Хулуси Акар принял спецпредставителя США по Сирии
Турция 01:36
Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
Другие страны 01:16