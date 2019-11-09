Southwest Airlines может отложить возобновление эксплуатации Boeing-737 до марта

Американская авиакомпания Southwest Airlines может отложить возобновление эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX вплоть до начала марта будущего года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в пятницу информационное агентство Bloomberg, авиакомпания, располагающая самым крупным флотом самолетов этого типа, распространила уведомление о том, что не включает эти самолеты в графики полетов на период вплоть до 6 марта "в связи с сохраняющейся неопределенностью по поводу того, когда будет дано разрешение на возобновление полетов Boeing 737 MAX".

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, система улучшения характеристик маневренности - прим. ТАСС). После этого многие страны по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. В США авиакомпания United Airlines ранее объявила, что не возобновит эксплуатацию самолетов этого типа вплоть до 6 января, а авиакомпания American Airlines - по крайней мере до 15 января

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