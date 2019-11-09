Два человека погибли в результате лесных пожаров в Австралии

9 ноября 2019 07:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека погибли в результате масштабных лесных пожаров на северо-востоке Австралии. Еще семеро считаются пропавшими без вести. Об этом в субботу сообщила пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На территории штата зарегистрирован 81 лесной пожар, 43 очага возгорания остаются нелокализованными. <…> два человека погибли в результате пожаров, еще семь считаются пропавшими без вести", - указано в сообщении региональной пожарной службы штата, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter. Также сообщается, что огнем были разрушены по меньшей мере 100 жилых домов и ряд промышленных и административных зданий, включая общеобразовательную школу.

Ранее сообщалось, что более 30 человек пострадали и три человека числятся пропавшими без вести.

Как отметил комиссар региональной полиции штата Новый Южный Уэльс Шейн Фитцсиммонс, в пяти районах по-прежнему действует предупреждение о чрезвычайной ситуации. "Мы всерьез опасаемся, что потери будут больше, чем зафиксировано сейчас, после того, как мы проверим все места пожаров. Учитывая прогноз погоды на сегодняшний день, который обещает усиление жары и ветра, мы может ожидать, что пожарная обстановка станет еще тяжелее", - сказал Фитцсиммонс, выступая перед журналистами в Сиднее.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в субботу, что власти помогут всем, пострадавшим от пожара "восстановить потери". "Мы будем рядом со всеми австралийцами, кто потерял все, чтобы поддержать их и помочь в восстановлении", - указано в сообщении премьера. Выступая в эфире телеканала 9News Моррисон также добавил, что намерен лично посетить пострадавшие от огня регионы при первой возможности.

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