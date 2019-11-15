Amazon намерена в суде оспорить передачу Microsoft контракта на $10 млрд

Корпорация Amazon намерена в суде оспорить решение Министерства обороны США предоставить компании Microsoft 10-летний контракт на $10 млрд на услуги в области удаленных вычислений. Соответствующее заявление, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, представителя Amazon приводит телекомпания CNN.

Он подчеркнул, что в компании планируют подать заявление в суд с требованием к Министерству обороны США пересмотреть свой вердикт. По его словам, принятие решения "сопровождалось ошибками и предвзятым отношением, поэтому необходимо, чтобы эти вопросы были рассмотрены и улажены". Представитель Amazon указал, что сотрудники платформы Amazon Web Services "обладают уникальным опытом и навыками для предоставления важных для ВС США технологий, а также не прекращают поддержку усилий Пентагона по модернизации".

Пентагон 25 октября назвал Microsoft победителем тендера. Как напоминала газета The New York Times, сначала считалось, что подряд получит Amazon, однако президент США Дональд Трамп в своем Twitter неоднократно делал выпады в адрес главы корпорации Джеффа Безоса. По данным СМИ, Трамп в конфиденциальном порядке выражал желание предоставить выгодный контракт любой другой компании, кроме Amazon.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств - от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $800 млрд.

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