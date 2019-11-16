В работе Facebook и Facebook Messenger произошел сбой

Пользователи социальной сети Facebook по всему миру, столкнулись со сбоями в ее работе в ночь на субботу, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 02:24 мск в субботу. Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Мексики, Бразилии, Перу, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Польши и Украины.

В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Перми.

По данным Downdetector, около 58% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 27% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты, 14% сообщают о полном отключении социальной сети.

Неполадки также зафиксированы в работе приложения Facebook Messenger у жителей США, Великобритании, Франции, Дании, Польши и ряда других стран. Отмечается, что около 40% пользователей не могут войти в приложение, 30% не могут получать сообщения, а 29% не могут подключиться к сервису.

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