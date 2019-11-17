В ходе столкновений с начала кризиса в Боливии погибли 23 человека

17 ноября 2019 06:55 (UTC+04:00)

По меньшей мере 23 человека погибли, еще 715 пострадали в ходе столкновений с момента начала политического кризиса в Боливии. Такие данные привела в субботу Межамериканская комиссия по правам человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Со вчерашнего дня [пятницы] в результате применения силы полицией и военными погибли девять человек, 122 пострадали. В общей сложности число погибших с момента начала политического кризиса достигло 23, 715 человек пострадали", - сообщила комиссия в Twitter.

В пятницу у города Кочабамба произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Эво Моралеса. Были задержаны почти 170 человек. Согласно данным властей, у манифестантов изъяли огнестрельное оружие и взрывчатку.

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