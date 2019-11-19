СМИ: на захваченных йеменскими мятежниками в Красном море судах находились 16 человек

19 ноября 2019 07:21 (UTC+04:00)

Шестнадцать человек, включая двух южнокорейцев, находились на борту трех судов, захваченных йеменскими мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы) в южной части Красного моря. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на представителей МИД Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее аравийская коалиция обвинила хуситов в вооруженном захвате буксира в Красном море. По ее данным, захват судна "Рабих-3" был совершен в воскресенье двумя лодками, на которых находились мятежники.

Как отмечает Yonhap, представители южнокорейского МИД сообщили, что захвачены были три судна, два из которых принадлежат южнокорейской компании. На них находились в том числе два гражданина Республики Корея. Также в экипажи судов входили четыре индонезийца, один литовец и девять граждан Шри-Ланки. Как сообщает агентство, суда и члены экипажа были доставлены хуситами в порт йеменского города Ходейда.

Yonhap отмечает, что власти Южной Кореи обратились к США, Саудовской Аравии и ряду других стран с просьбой оказать помощь в возвращении моряков на родину.

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