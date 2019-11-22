ЮНЕСКО разработает этические нормы применения искусственного интеллекта

22 ноября 2019 00:10 (UTC+04:00)

Страны - члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поручили ей разработать этические нормы применения искусственного интеллекта. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse, ссылаясь на сведения, полученные от секретариата ЮНЕСКО, штаб-квартира которой расположена в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решение было принято единогласно 193 представителями" на 40-й сессии генеральной конференции, несмотря на весьма различные позиции стран по данному вопросу, отметили в ЮНЕСКО. "Это был прекрасный день", - подчеркнули в штаб-квартире организации.

Теперь для выполнения поставленной задачи ЮНЕСКО намерена развернуть сотрудничество с международными экспертами в данной сфере. Вместе с представителями организации им предстоит за 18 месяцев разработать "первый в мире нормативный документ" в области этики применения искусственного интеллекта и распространения его технологий.

Ранее, выступая на сессии, генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле указала на необходимость "добиться общего видения вопросов этики, связанных с искусственным интеллектом". "Технологии искусственного интеллекта выходят за рамки просто инновационных достижений, это подлинно крупное, нарушающее прежний порядок вещей антропологическое событие, которое ставит нас перед необходимостью этического выбора", - подчеркнула глава ЮНЕСКО.

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