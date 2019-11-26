Гутерреш и Меркель призвали к введению единых стандартов для интернета

26 ноября 2019 21:46 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на открытии Форума по управлению интернетом, отметили важность введения единых стандартов для всемирного подключения к сети, чтобы избежать ограничений свободы слова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник в Берлине открылся международный Форум по управлению интернетом, главными темами которого стали вопросы регулирования глобальной сети, ограничения распространения информации, а также вызовы свободе слова и риски работы интернет-компаний.

"Мы должны действовать многосторонне. Нам важно понять, что же составляет ценность свободного интернета. Мы бы уже многого достигли бы, если бы достигли бы согласия по международным стандартам и всемирному подключению к интернету даже в рамках G20", - заявила Меркель.

Она также отметила необходимость всеобщего диалога и многостороннего подхода, подчеркнув, что Германия под эгидой ООН готова формировать новую глобальную политику в области интернета.

Гутерреш в свою очередь отметил, что интернет может использоваться для злоупотребления, и подчеркнул, что существует большая проблема того, как соцсети будут влиять на людей.

"Интернет – это сила, а ООН призвана обратить внимание на управление интернетом, работая совместно с бизнесом, политиками и гражданским обществом. Все стороны должны договориться об основных принципах, чтобы в своих странах внедрять соответствующее законодательство. ООН назначит технологического посланника, который будет сотрудничать с членами организации по этому вопросу", - заявил Гутерреш.

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