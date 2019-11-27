Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc., утвердил договоренности сторон, согласно которым российский предприниматель Павел Дуров даст показания по делу в начале января 2020 года. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее стороны подали совместное ходатайство, в котором предложили согласованный ими план дачи показаний. Судья Кевин Кастел утвердил его в понедельник.

Как следует из документов, свидетели защиты дадут показания 7 января 2020 года. Их полный список не приводится. Дуров, являющийся создателем мессенджера Telegram, даст показания 7 или 8 января. Сторонам предстоит решить, где именно это произойдет. Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США намерены в течение семи дней представить список интересующих их тем. Далее стороны должны обсудить их.

В поступившем ходатайстве также уточняется, что показания по делу даст 16 декабря текущего года вице-президент Telegram Илья Перекопский, а 10 декабря текущего года - Шьям Парех, имя которого ранее упоминалось в документах компании. В обоих случаях это произойдет в Лондоне. Сторонам предстоит решить, где именно

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.