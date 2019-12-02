При атаке на церковь в Буркина-Фасо погибли 14 человек - СМИ

2 декабря 2019 00:49 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 человек погибли в результате нападения неизвестных на протестантскую церковь на востоке Буркина-Фасо, сообщает местный портал Infowacat со ссылкой на источники в региональной службе безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что группа вооруженных людей ворвалась в церковь в коммуне Футури в воскресенье во время службы и устроила стрельбу.

Кроме того, неизвестные атаковали позиции сил обороны в том же районе, где расположена церковь, и убили троих военнослужащих.

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