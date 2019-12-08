МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на $5,5 млрд сроком на три года

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с властями Украины по новой программе кредитования на $5,5 млрд сроком на три года. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении директора - распорядителя МВФ Кристалины Георгиевы по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня у меня был очень конструктивный телефонный разговор с президентом [Украины] Владимиром Зеленским", - сказала она. "Я заверила президента в готовности МВФ поддерживать политику [украинских] властей, нацеленную на поддержание макроэкономической стабильности и вывод экономики на путь более уверенного, устойчивого и инклюзивного роста, в том числе с помощью новой программы, поддерживаемой МВФ", - добавила Георгиева.

"Я рада отметить, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями [Украины] по поводу политики, которая ляжет в основу нового соглашения о кредитовании сроком на три года на 4 млрд SDR [специальных прав заимствования] [порядка $5,5 млрд]", - сказала она. Глава МВФ уточнила также, что "соглашение должно быть одобрено руководством МВФ и советом директоров".

В свою очередь на сайте президента Украины Владимира Зеленского также говорится о достижении договоренности о выделении 4 млрд SDR.

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