Названа победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Зозибини Тунзи, как сообщается на официальной странице конкурса, является активистом по борьбе с гендерным насилием.

Представительница России Алина Санько была вынуждена пропустить конкурс "Мисс Вселенная" в США из-за организационных нестыковок и сложностей с оформлением визы. Она примет участие в конкурсе "Мисс Мира", финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.