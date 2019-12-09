Названа победительница конкурса "Мисс Вселенная"

9 декабря 2019 08:15 (UTC+04:00)

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.
Зозибини Тунзи, как сообщается на официальной странице конкурса, является активистом по борьбе с гендерным насилием.

Представительница России Алина Санько была вынуждена пропустить конкурс "Мисс Вселенная" в США из-за организационных нестыковок и сложностей с оформлением визы. Она примет участие в конкурсе "Мисс Мира", финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.

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