В Стокгольме и Осло вручат Нобелевские премии

Кульминация нобелевских торжеств - вручение премий и праздничный банкет для лауреатов и гостей - пройдет во вторник в шведской и норвежской столицах. Мероприятия состоятся в день памяти Альфреда Нобеля, который ушел из жизни 10 декабря 1896 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Четырнадцать нобелевских лауреатов получат почетные дипломы и золотые медали в Филармонии Стокгольма из рук короля Швеции Карла ХVI Густава. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло председателем Норвежского Нобелевского комитета. Церемония пройдет в ратуше, на ней будут присутствовать члены норвежского правительства и королевской семьи.

Лауреатами Нобелевской премии 2019 года по физиологии и медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британец сэр Питер Рэтклифф за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку. Ученые создали основу для понимания того, как уровень кислорода влияет на клеточный метаболизм и физиологические функции. Открытие лауреатов помогает понять процессы, происходящие при физической нагрузке, а также при малокровии и инсульте, когда клетки испытывают недостаток кислорода.

Премия в области физики была присуждена канадцу Джеймсу Пиблзу за "теоретические открытия в физической космологии", швейцарцам Мишелю Майору и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды". Они достойны награды "за вклад в новое понимание структуры и истории Вселенной и первое открытие планеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей солнечной системы". "Открытия навсегда изменили наши представления о мире", - подчеркнул Нобелевский комитет, объясняя свое решение.

Нобелевская премия 2019 года в области химии была присуждена американцу Джону Гудинафу, британцу Стэнли Уиттингему и японцу Акире Ёсино "за разработку литий-ионной батареи". "Эта легкая, перезаряжаемая и мощная батарея теперь используется во всем: от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Она также может накапливать значительное количество энергии от солнца и ветра, что делает возможным [создание] общества, свободного от ископаемого топлива", - пояснил свое решение Нобелевский комитет. 97-летний Гудинаф стал самым возрастным лауреатом в истории Нобелевских премий.

В этом году стали известны имена сразу двух лауреатов премии по литературе - за 2018 и 2019 годы. Шведская академия, присуждающая эту награду, приняла в мае прошлого года решение о переносе оглашения победителя в связи с тем, что число ее членов уменьшилось, а доверие к ней "во всем мире ослабло". Авторитетность выбора лауреата малым количеством голосов могла быть поставлена под сомнение, о чем заявил Нобелевский фонд.

Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, австрийский драматург Петер Хандке получит премию 2019 года. Премия присуждается Токарчук "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". Хандке получит награду за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта".

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