В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

10 декабря 2019 22:33 (UTC+04:00)

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике. Четырнадцать лауреатов самой престижной в мире награды приняли из рук монарха дипломы и золотые медали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Открывший церемонию председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин призвал мировую общественность к защите научных методов. "Альфред Нобель твердо верил в важность научных исследований: только на основе фактов мир может добиться реального прогресса. К сожалению, его исполненный оптимизма взгляд сегодня ставят под сомнение во всем мире, и мы видим, как ведущие политики то и дело занимаются отрицанием фактов. Иррациональное мышление и узколобые взгляды набирают силу за счет научных достижений, знаний и рационального мышления", - сказал он.

"Ярким примером того, с чем мы сталкиваемся, является отсутствие уважения к неопровержимым доказательствам, свидетельствующим о том, что наш образ жизни отрицательно влияет на климат. Когда молодые люди встают и требуют, чтобы все мы прислушивались к науке и действовали, они заслуживают нашей поддержки. Защита научного метода как такового является столь же важной, как защита применения науки к конкретным вопросам, таким как изменение климата", - продолжил он.

После вступительного слова председателя соответствующего Нобелевского комитета лауреаты выходили на сцену, по традиции украшенную тысячами свежих цветов, где из рук короля принимали золотые медали и индивидуальные дипломы.

Лауреаты премии

Лауреатами Нобелевской премии 2019 года по физиологии и медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британец сэр Питер Рэтклифф за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку. Премия в области физики была присуждена канадцу Джеймсу Пиблзу за "теоретические открытия в физической космологии", швейцарцам Мишелю Майору и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды". Нобелевскую премию 2019 года в области химии получили американец Джон Гудинаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Ёсино "за разработку литий-ионной батареи".

Особенностью этой Нобелевской недели стало то, что стали известны имена сразу двух лауреатов премии по литературе - за 2018 и 2019 годы. Шведская академия, присуждающая эту награду, приняла в мае прошлого года решение о переносе оглашения победителя в связи с тем, что число ее членов уменьшилось, а доверие к ней "во всем мире ослабло" на фоне скандала. Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", австрийский драматург Петер Хандке получил премию 2019 года за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта".

Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".

Нобелевская медаль и диплом

Нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 граммов. До 1980 года медали весили еще больше - до 200 граммов - и их делали из 23-каратного золота. Интересно, что лауреаты премии по экономике получают чуть более тяжелые медали - 185 граммов. Но если нобелевская медаль вдруг попадает на аукцион, то ее стоимость зависит не только от веса, но и того, кому она принадлежала.

Каждый Нобелевский диплом - это небольшое произведение искусства размером 23 на 25 см с прекрасным оформлением, неповторимыми красочными шрифтами и специальными золотыми монограммами. Их переплет выполнен из кожи. Дипломы по физике - в синем покрытии, по химии, физиологии и медицине - в красном, по экономике - в коричневом, а по литературе - в цвете, который выбирает художник.

После вручения наград лауреаты, гости, члены королевской семьи и правительства, представители научной, деловой и культурной элиты отправились на традиционный банкет в ратушу Стокгольма.

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