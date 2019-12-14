Представительница Ямайки стала "Мисс мира"

14 декабря 2019 22:38 (UTC+04:00)

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это вторая представительница Ямайки, которой удалось победить в конкурсе. Впервые ее соотечественница получила этот титул в 1993 году.

Звание первой вице-мисс досталось француженке Офели Мезино. Второй вице-мисс стала Суман Рао из Индии.

Финал конкурса прошел в Лондоне. Корону победительнице вручала "Мисс мира — 2018" модель Ванесса Понсе де Леон.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Избранный президент Алжира намерен вести суровую борьбу с коррупцией
Другие страны 23:00
Казахстан подписал с Россией соглашение о сборке вертолетов Ми-8/171
Казахстан 22:22
Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла
Россия 22:04
В Китае три человека погибли и 15 пропали в результате аварии на шахте
Китай 21:12
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020 год
Энергетика 21:00
В Бейруте начались столкновения между шиитами и полицией
Арабские страны 20:37
Лента новостей
Избранный президент Алжира намерен вести суровую борьбу с коррупцией
Другие страны 23:00
Казахстан подписал с Россией соглашение о сборке вертолетов Ми-8/171
Казахстан 22:22
Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла
Россия 22:04
В Баку проведен пятый съезд Русской общины Азербайджана
Общество 21:53
МЧС: Пожар на базаре в Баку охватил 300 кв.м. территории
Происшествия 21:32
В Китае три человека погибли и 15 пропали в результате аварии на шахте
Китай 21:12
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020 год
Энергетика 21:00
Министерство экологии и природных ресурсов продолжает посадку деревьев с целью расширения лесных массивов
Общество 20:53
В Бейруте начались столкновения между шиитами и полицией
Арабские страны 20:37