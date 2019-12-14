Представительница Ямайки стала "Мисс мира"

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это вторая представительница Ямайки, которой удалось победить в конкурсе. Впервые ее соотечественница получила этот титул в 1993 году.

Звание первой вице-мисс досталось француженке Офели Мезино. Второй вице-мисс стала Суман Рао из Индии.

Финал конкурса прошел в Лондоне. Корону победительнице вручала "Мисс мира — 2018" модель Ванесса Понсе де Леон.

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