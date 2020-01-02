Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе

2 января 2020 05:51 (UTC+04:00)

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В состав делегации войдут в том числе министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, старший советник президента Джаред Кушнер.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с графиком американского лидера Дональда Трампа, сообщало о том, что президент США посетит ВЭФ. Официально эта информация не подтверждалась.

В прошлом году Трамп был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

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