В Альпах французский военный погиб при сходе лавины

3 января 2020 04:58 (UTC+04:00)

Лавина сошла с горного массива Бельдон (Belledonne) во Французских Альпах в департаменте Изер, в результате чего один французский военнослужащий погиб и еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Dauphiné Libéré.

Отмечается, что лавина сошла в четверг, когда двое военнослужащих, которым около 20 лет, катались на лыжах на территории, которая не предназначена для катания. Спасатели прибыли на место происшествия после звонка одного из родственников военных, который сообщил им, где они могли находиться. Молодые люди были обнаружены на снежной поверхности.

Один из двоих лыжников скончался, несмотря на попытки медиков реанимировать его. Специалисты оказали помощь второму военному, который получил множественные травмы и переохлаждение, после чего эвакуировали его в больницу. По имеющимся данным, снежная волна протащила молодых людей несколько сотен метров.

Газета Parisien уточняет, что расследованием обстоятельств происшествия занялась жандармерия департамента Изер, действующая в горных районах.

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