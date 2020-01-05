Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета. Об этом сообщает Medical Xpress, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Доктор Энн Кивимяки с кафедры фармакологии провела экспериментальное исследование с участием лабораторных крыс с гипертензией. Около трех месяцев животным давали соки клюквы, черной смородины и брусники. В этих ягодах в большом количестве содержатся полифенолы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов. При этом он не препятствовал возрастному повышению артериального давления. Эффект от других соков был не так заметен.

Как отметила автор исследования, полученные данные необходимо проверить на людях с немного повышенным давлением.

"Брусничный сок не заменит лекарства, но это хорошая добавка к пище", — считает Кивимяки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.