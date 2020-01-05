Раскрыты новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии

5 января 2020 07:34 (UTC+04:00)

Багаж частного самолета, на котором, как предполагается, экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон смог незаконно покинуть Японию, не проходил досмотр на интроскопе, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в международном аэропорту Кансай, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Очень часто багаж бизнес-джетов и частных самолетов ВИП-лиц не проходит досмотр по согласованию с капитаном воздушного судна. Более того, как сообщили телеканалу источники, на борту самолета, вылетевшего из Осаки в Стамбул, "находился крупногабаритный багаж, который не помещался в интроскоп, поэтому не проходил проверку".

Ранее NHK со ссылкой на очевидцев сообщал, что на борту попавшего под подозрение самолета находились несколько кейсов высотой около метра, в одном из которых, предположительно, и находился Карлос Гон. Версию о том, что в одном из ящиков находился экс-глава Nissan, сообщало также издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).

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