Помпео обсудил с Гутерришем развитие событий на Ближнем Востоке

10 января 2020 07:50 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону важность устава всемирной организации в контексте последних событий на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь обсудил с генеральным секретарем ООН последнее развитие событий на Ближнем Востоке, а также важность Устава ООН, что является главной темой проходящих сегодня (9 января) открытых дебатов в СБ ООН", - отметили в пресс-службе.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

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