Карлос Гон намерен передать материалы своего дела независимым юристам

Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон признает, что незаконно бежал из-под ареста в Японии, и готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов. Он заявил об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете The Asahi Shimbun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мой выезд из страны был незаконным, - сказал экс-менеджер. - Но мне 65 лет, и я мог не перенести еще примерно десяти лет под арестом, пока дело бы рассматривали все инстанции вплоть до Верховного суда. Я просил быстрого процесса, но меня никто не слушал". Гон вновь подверг осуждению японское правосудие. "Я сыт по горло японской юридической системой, - сказал он. - Ответственность за мой побег лежит на японской прокуратуре".

"Первоначально, - отметил Гон, - я хотел суда в Японии. Однако здесь не гарантировано справедливое вынесение приговора". Гон сообщил, что готов направить материалы с уликами по своему делу, которые имелись у Токийского окружного суда, на рассмотрение независимых юристов. По его словам, сейчас изучаются конкретные способы передачи этих документов, включая их публикацию в интернете.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.