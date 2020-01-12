На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль

12 января 2020 16:07 (UTC+04:00)

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как подтвердил телеканалу официальный представитель Национального совета по снижению рисков и обеспечению готовности к стихийным бедствиям, эвакуация проводится в трех городах – Сан-Николас, Балете и Талисай. На 2015 год их население составляло 22, 22 и 45 тысяч человек соответственно.

В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности извержения вулкана до третьего по пятибалльной шкале. Ведомство рекомендовало провести эвакуацию прилегающих к вулкану районов.

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