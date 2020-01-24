SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink

24 января 2020 02:55 (UTC+04:00)

Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, она сообщила в пятницу в Twitter, назвав причиной отсрочки запуска неблагоприятные погодные условия.

"Сейчас в качестве даты запуска спутников Starlink намечен понедельник, 27 января", - указывается в сообщении.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценкам компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья - ранее в январе 2020 года.

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